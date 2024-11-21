Advertisement

منوعات

بسبب الخلاف على أولوية المرور.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة طاحنة

Lebanon 24
21-11-2024 | 23:30
A-
A+

Doc-P-1281950-638678531517455484.jpg
Doc-P-1281950-638678531517455484.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشبت مشاجرة بين 5 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر في مصر، لخلاف على أولوية المرور بواسطة توك توك، مما أسفر عن إصابتهم، خلال تبادل الاعتداء، وألقى رجال المباحث القبض على طرفى المشاجرة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر.
Advertisement
وتبين بإجراء التحريات أن مشاجرة نشبت بين 5 أشخاص، بسبب خلاف على أولوية المرور بتوك توك، انتهت بإصابة المتشاجرين بجروح. ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:25 | 2024-11-22
01:20 | 2024-11-22
22:55 | 2024-11-21
15:36 | 2024-11-21
12:10 | 2024-11-21
10:30 | 2024-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24