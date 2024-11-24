بيانات صادمة.. سجناء في بريطانيا يكسبون أكثر من حراسهم

كشفت تقارير حديثة صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية أن بعض السجناء العاملين في سجون ذات حراسة منخفضة يكسبون دخلًا أعلى من ضباط السجن الذين يشرفون عليهم.

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ووفقًا للبيانات، تصدّر أحد السجناء قائمة أعلى الأجور بصافي دخل سنوي يبلغ 36,715 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يبلغ متوسط راتب ضباط السجن حوالي 28,000 جنيه إسترليني، مما يعكس فجوة كبيرة تثير الجدل.وتتيح السجون المفتوحة لبعض السجناء العمل خارج المنشآت بشرط العودة إلى الزنازين بحلول نهاية اليوم. وتُظهر البيانات أن الوظائف ذات الأجور المرتفعة، مثل قيادة الشاحنات، كانت من بين الأكثر شيوعًا.وعلى الرغم من خضوع السجناء العاملين لضرائب تصل إلى 40% من دخلهم لدعم السجن، أظهرت التقارير أن مديري السجون خففوا أحيانًا من هذه النسبة، مما سمح لبعض السجناء بالاحتفاظ بمبالغ كبيرة. (المصري اليوم)