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حادثة مؤلمة.. وفاة شابّ إثر سقوطه من أعلى سطح عقار

Lebanon 24
24-11-2024 | 10:14
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لقى شاب مصرعه، نتيجة سقوطه من أعلى عقار في مدينة 6 أكتوبر في مصر، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أنه اختل توازنه أثناء الوقوف أعلى سور، وسقط مفارقا الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.
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وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخص سقط من أعلى عقار بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن شابا أثناء وقوفه أعلى سور بسطح العقار، اختل توازنه، وسقط مفارقا الحياة، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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