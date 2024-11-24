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منوعات
جريمة مروعة.. أم تقتل ابنتها وتضعها في القمامة
Lebanon 24
24-11-2024
|
12:00
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كشفت الشرطة النمساوية، الأحد، ملابسات العثور على جثة طفلة رضيعة قرب عيادة في العاصمة فيينا.
وأعلنت الشرطة أن أم الرضيعة اعترفت بارتكابها جريمة قتل الطفلة التي عثر على جثتها ملقاة وسط القمامة.
وبحسب الشرطة فقد قالت السيدة إن "المشاكل الأسرية" هي التي دفعتها لارتكاب هذا الفعل.
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ووفقا لنتائج التشريح، فإن الرضيعة توفيت نتيجة صدمة قوية، حيث أصيبت بإصابة قوية في المخ بالإضافة إلى كسور متعددة في العظام، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وكان أحد العاملين في العيادة قد أبلغ عن اختفاء رضيعة من جناح الرضع المبتسرين الخميس الماضي، ثم بدأت عملية بحث واسعة النطاق دون التوصل لنتيجة.
وقامت الشرطة بتوسيع نطاق البحث إلى خارج أراضي المستشفى بعد استجواب الأم البالغة من العمر 30 عاماـ ةالتي تم القبض عليها بصفتها مشتبه بها عندما تم العثور على جثة الرضيعة في القمامة.
(سكاي نيوز)
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