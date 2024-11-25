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القبض على متهم هارب تسبب بوفاة مواطن دهسا بسيارته

Lebanon 24
25-11-2024 | 05:32
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نجحت الداخلية المصرية في ضبط سائق ميكروباص بالقاهرة لإصطدامه بآخر وهروبه، وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم.
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بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) الطريق محل البلاغ إصطدم به ميكروباص "مجهول" - محدثاً إصابته التى أدت لوفاته ولاذ قائده بالفرار.
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط "الميكروباص" وقائده (سائق – مقيم بمحافظة سوهاج) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتبين إنتهاء التراخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.
المصدر: اليوم السابع
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