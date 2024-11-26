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الحرارة انخفضت إلى 8 تحت الصفر.. حصان يتجمّد وسط العواصف الثلجية في تركيا (فيديو)

Lebanon 24
26-11-2024 | 03:50
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نشرت وسائل إعلام تركية وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، مقطع فيديو تمّ التقاطه بواسطة هاتفٍ محمّول، يظهر حصاناً متجمّداً في مدينة أرضروم بعدما انخفضت درجات الحرارة عقب تساقط الثلوج إلى 8 تحت الصفر، وهو ما تسبب بتجمّد الحصان وسط طريقٍ رئيسي في المدينة.

وأظهر مقطع الفيديو الحصان واقفاً دون حركة وسط الطريق، وطلب المارة النجدة من فرق الإسعاف البيطري لإنقاذه، وتمّ نقله لاحقاً لتقديم الرعاية الصحية، وفق ما أعلنت مواقع تركية.
 
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وطالب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم المساعدة للحيوانات وسط انخفاض درجات الحرارة والرأفة بهم.

وتشهد تركيا موجة برد قاسية اجتاحت معظم المناطق في وسط البلاد، مع تساقط كثيف للثلوج وانخفاض حاد في درجات الحرارة، ما أدى إلى تعطيل حركة النقل وإغلاق المدارس في عشرات الولايات.

ودفعت العواصف السلطات إلى إصدار تحذيرات مشددة للمواطنين من تداعيات الطقس القاسي، في حين أعلنت معظم الولايات في وسط البلاد عن تعليق الدراسة، مع إغلاق العديد من الطرق بسبب تراكم الثلوج. (العربية)





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