Advertisement

منوعات

خلال مشاجرة.. مقتل شخص وإصابة آخر

Lebanon 24
26-11-2024 | 11:53
A-
A+
Doc-P-1284199-638682440501641160.jpg
Doc-P-1284199-638682440501641160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر في مصر، مما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة آخر، بسبب خلافات بين الطرفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
Advertisement
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن خلافا بين عدد من الأشخاص تسبب فى نشوب مشاجرة بينهم، مما أسفر عن مقتل أحدهم، وإصابة آخر.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
13:00 | 2024-11-26
06:18 | 2024-11-26
04:55 | 2024-11-26
04:19 | 2024-11-26
03:50 | 2024-11-26
01:43 | 2024-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24