خلال مشاجرة.. مقتل شخص وإصابة آخر

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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر في مصر، مما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة آخر، بسبب خلافات بين الطرفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن خلافا بين عدد من الأشخاص تسبب فى نشوب مشاجرة بينهم، مما أسفر عن مقتل أحدهم، وإصابة آخر.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)