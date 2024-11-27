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حريق كبير داخل شقة سكنيّة.. فماذا عن الإصابات؟

Lebanon 24
27-11-2024 | 07:50
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اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور في مصر، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
وتلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.
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ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. (اليوم السابع)
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