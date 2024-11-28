جريمة فظيعة وعنيفة تهز ليبيا.. إغتصاب وقتل طفلة مصابة بالتوّحد!

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وعثر على جثّة الطفلة في كيس ملقاة وسط مكب قمامة، مطلع هذا الأسبوع، بعد يوم من إبلاغ عائلتها عن فقدانها، وبعد إجراء التحاليل والفحوصات الطبية، أكد الطب الشرعي تعرّضها للاغتصاب والقتل بآلة حادة، بحسب ما تداولته منصات ليبية.وصدم الليبيون الذين كانوا يأملون في العثورعلى الطفلة سالمة، من بشاعة وهول الجريمة، التي أثارت دعوات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بإنزال أشد العقوبات على الجاني وتفعيل عقوبة الإعدام، ووضع حدّ للتساهل مع مثل هذه الجرائم. (العربية)