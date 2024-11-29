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القبض على شخص دهس مواطناً وتسبب بوفاته ولاذ بالفرار

Lebanon 24
29-11-2024 | 04:15
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قررت نيابة المرج في مصر، إحالة سائق للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بعد تسببه فى وفاة شاب بسيارته، أثناء عبوره الطريق، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
ونجحت الداخلية في ضبط سائق ميكروباص بالقاهرة لاصطدامه بآخر وهروبه، وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم.
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بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) الطريق محل البلاغ إصطدم به ميكروباص "مجهول" محدثاً إصابته التى أدت لوفاته ولاذ قائده بالفرار.
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط "الميكروباص" وقائده (سائق – مقيم بمحافظة سوهاج) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتبين انتهاء التراخيص.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.
المصدر: اليوم السابع
 
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