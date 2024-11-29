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لغز اختطاف "الثري الخليجي" ينكشف.. هذا ما فعلته زوجته المطربة

Lebanon 24
29-11-2024 | 23:00
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أعلنت جهات التحقيق في مصر حبس مطربة مغمورة وأربعة أشخاص آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة اختطاف زوجها الخليجي بعد تخديره وإيداعه في مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة الوراق جنوب القاهرة.

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وتبين أن الزوجة وهي مطربة مغمورة كانت قد خططت بمساعدة مدير مصحة لعلاج الإدمان وبرفقته ثلاثة رجال آخرين يعملون بنفس المصحة لاختطاف زوجها وإيداعة في المصحة، بسبب خلافات زوجية بينهما، بحسب التحقيقات التي استمرت أكثر من عشر ساعات متواصلة، لغز واقعة تخدير ثري خليجي واختطافه وإيداعه بمصحة لعلاج الإدمان.

وقال الثري الخليجي إنه تزوج من مطربة تدعى "م.ر" منذ 5 سنوات عرفيا، وأقاما سويا في فيلا يمتلكها بمنطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة، مضيفا أنه أنجب منها طفلين، الأول يبلغ من العمر 4 سنوات والثاني عاما ونصفا.

وتابع الزوج أنه "منذ عدة أشهر، حدثت خلافات بينه وبين زوجته اضطرت على أثرها لمغادرة منزل الزوجية، تاركة طفليها اللذين كانت ترعاهما خادمة نيجيرية"، مضيفا أنه "عقب عدة أيام فوجئ بحضور زوجته للمنزل مرة أخرى وبرفقتها 3 أشخاص حيث قاموا بحقنه بـ3 حقن فقد بعدها الوعي"، موضحاً أنه "بعد أن أفاق واستعاد وعيه وجد نفسه في مصحة لعلاج الإدمان، واستغاث بالمتواجدين حتى يستطيع فهم ما حدث له، مضيفا أن شقيقته وخاله وصلا إلى المصحة وأخرجاه منها، وأبلغاه أنهما علما بمكانه من الخادمة النيجيرية".

وألقت السلطات المصرية القبض على المطربة وشركائها الأربعة، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات. (العربية) 
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