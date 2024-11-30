حبس فتاة بتهمة سرقة الدراجات النارية.. وهذه التفاصيل

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة في مصر، تجديد حبس فتاة وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة دراجة نارية بالإكراه من شخص، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة أصحاب الدراجات النارية بأسلوب المغافلة ، وأشار المتهمين بارتكاب 3 وقائع سرقة.البداية عندما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط فتاة وعاطل لتورطهما في التعدي على شخص باستخدام سلاح أبيض وسرقة دراجته النارية في منطقة النزهة.وبعد التحقيق، اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، وتم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها والأداة المستخدمة في الاعتداء. (اليوم السابع)