خادمة تسرق عدة ملايين من مكان عملها.. كيف نفذت العملية؟

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، من ضبط خادمة وزوجها، لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي من شقة مسن في بولاق الدكرور، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من مسن، أفاد فيه بتعرض شقته للسرقة، حيث اكتشف اختفاء مبلغ مالي عملات أجنبية.بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن خادمة المجني عليه وزوجها، وراء ارتكاب السرقة، وبضبطهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وأرشدا عن المبلغ المسروق، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)