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حكم بالسجن 15 سنة على أب اغتصب بناته الثلاث.. اليكم القصة الكاملة

Lebanon 24
03-12-2024 | 03:43
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قضت محكمة مصرية بمعاقبة أب متهم بالتعدي جنسيا على بناته الثلاث واحتجازهن داخل الفيلا الخاصة به بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة بالسجن 15 سنة.


بدأت الواقعة عندما أقدم الأب على التعدي جنسيا على بناته الثلاث لمدة 3 سنوات إلا أن إحدى الفتيات الثلاث قامت بتصوير مقطع فيديو يوثق اعتداءه على شقيقتها، وتم القبض عليه من قبل الأمن المصري.
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وكانت النيابة العامة قد استمعت إلى أقوال الفتيات المجني عليهن، وقالت الضحية الأولى (17 عاما)، إن والدها اعتدى عليها جنسيا أكثر من مرة.
كما أضافت أن والدها كان ينتظر حتى يكون المنزل فارغا وينفرد بها، ثم يجبرها على خلع ملابسها بالقوة، مستغلا قوته الجسمانية، وأنه مارس معها أفعالا منافية للآداب كرها عنها.

وأشارت إلى أنها رأت والدها يمارس ذات الأفعال مع شقيقتيها الأصغر منها، وقامت بتصوير فيديو لإثبات الواقعة عليه ثم سلمته إلى النيابة العامة كدليل.

وقالت الفتاتان الأخريان إن والدهما مارس معهما أفعالا مخلة رغما عنهما، مستخدما الضرب والتهديد بالحبس للسيطرة عليهما.

وأوضحت التحريات أن المتهم اعتاد ممارسة الجنس مع بناته الثلاث، والتعدي عليهن، وحبسهن داخل الفيلا، إلا أنهن اعترضن وهددنه بالإفصاح عن تلك الأفعال.

وخلال التحقيقات أقر الأب الطبيب الذي يعمل في دولة أجنبية ويحمل جنسيتها، واعترف بارتكاب جريمته في حق بناته، وأنه استغل ضعفهن وسلطته عليهن وقام بمواقعتهن كرها عنهن في الفيلا الخاصة به، وبعد انتهاء التحقيقات معه أحالته النيابة إلى محكمة جنايات القاهرة التي قررت في النهاية حبسه 15 عاما سجنا مشددا عما أسند إليه من اتهامات. (روسيا اليوم)
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