16
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
6
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
نسي أنها زوجته فقتلها.. رجل مسنّ يرتكب جريمة مروعة!
Lebanon 24
03-12-2024
|
06:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتكب رجل ثمانيني في تركيا، جريمة مروعة راحت ضحيتها زوجته بسبب معاناته من مرض الزهايمر.
وكان الزوج البالغ من العمر 85 عاماً يتشاجر مع زوجته "أمينة"، وهي بعمر (80 عاماً)، مساء أمس الإثنين، عندما ضربها بعصا على رأسها، فأرداها قتيلة في مكانها.
Advertisement
وأبلغ الجيران في بلدة "بولانجاك" بولاية "غيرسون" في شمال غربي تركيا، الشرطة بسماع صوت شجار وصراخ في المنزل المجاور، ليفاجئ رجال الشرطة عند حضورهم بمشهد المرأة المسنة مغطاة بدمائها.
وأوقفت الشرطة الزوج القاتل على الفور، قبل أن تكشف التحقيقات الأولية، أنه مصاب بمرض الزهايمر.
وأجرت فرق طبية في المكان فحصاً لجثة الزوجة المسنة، قبل نقلها إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات التي طلبها المحققون لإكمال تحقيقاتهم في الجريمة.
ولم يتضح بعد سبب الشجار بين الزوجين، فيما تحقق الشرطة للتأكد من مدى إدراك الزوج لفعلته بحق زوجته.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا تشهد سماء الضاحية الآن؟ هذا آخر خبر
Lebanon 24
ماذا تشهد سماء الضاحية الآن؟ هذا آخر خبر
14:21 | 2024-12-02
02/12/2024 02:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستندلع "حرب لبنان" مُجدداً؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هل ستندلع "حرب لبنان" مُجدداً؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
14:00 | 2024-12-02
02/12/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن خطوة إسرائيلية ضد "حزب الله".. "معاريف" تتحدّث
Lebanon 24
مفاجأة عن خطوة إسرائيلية ضد "حزب الله".. "معاريف" تتحدّث
15:30 | 2024-12-02
02/12/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: هاجمنا قبل قليل عناصر وعشرات المنصات الصاروخية وبنى تحتية عسركرية لحزب الله في لبنان
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: هاجمنا قبل قليل عناصر وعشرات المنصات الصاروخية وبنى تحتية عسركرية لحزب الله في لبنان
15:31 | 2024-12-02
02/12/2024 03:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة... دبابات إسرائيليّة وصلت إلى هذه النقطة في الجنوب
Lebanon 24
لأوّل مرّة... دبابات إسرائيليّة وصلت إلى هذه النقطة في الجنوب
07:15 | 2024-12-03
03/12/2024 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:39 | 2024-12-03
اعتدوا عليها واغتصبوها جماعياً.. حادثة "الطالبة لالة" تهز الرأي العام!
08:00 | 2024-12-03
جيرانه ظنّوا أنه توفي... الشرطة تقتحم منزل رجل في حادث طريف (فيديو)
03:43 | 2024-12-03
حكم بالسجن 15 سنة على أب اغتصب بناته الثلاث.. اليكم القصة الكاملة
00:46 | 2024-12-03
بالفيديو: انسحاب وفد الجزائر من قمة نيودلهي لحظة دخول الوفد الإسرائيلي
00:41 | 2024-12-03
راصد الزلازل الهولندي يحذر من جديد.. ماذا سيجري اليوم الثلاثاء؟!
00:19 | 2024-12-03
دراسة تبين كم ستكلف الروس طاولة الاحتفال بعيد رأس السنة هذا العام
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
03/12/2024 20:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
03/12/2024 20:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
03/12/2024 20:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24