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نسي أنها زوجته فقتلها.. رجل مسنّ يرتكب جريمة مروعة!

Lebanon 24
03-12-2024 | 06:44
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ارتكب رجل ثمانيني في تركيا، جريمة مروعة راحت ضحيتها زوجته بسبب معاناته من مرض الزهايمر.

وكان الزوج البالغ من العمر 85 عاماً يتشاجر مع زوجته "أمينة"، وهي بعمر (80 عاماً)، مساء أمس الإثنين، عندما ضربها بعصا على رأسها، فأرداها قتيلة في مكانها.
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وأبلغ الجيران في بلدة "بولانجاك" بولاية "غيرسون" في شمال غربي تركيا، الشرطة بسماع صوت شجار وصراخ في المنزل المجاور، ليفاجئ رجال الشرطة عند حضورهم بمشهد المرأة المسنة مغطاة بدمائها.

وأوقفت الشرطة الزوج القاتل على الفور، قبل أن تكشف التحقيقات الأولية، أنه مصاب بمرض الزهايمر.

وأجرت فرق طبية في المكان فحصاً لجثة الزوجة المسنة، قبل نقلها إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات التي طلبها المحققون لإكمال تحقيقاتهم في الجريمة.

ولم يتضح بعد سبب الشجار بين الزوجين، فيما تحقق الشرطة للتأكد من مدى إدراك الزوج لفعلته بحق زوجته.
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