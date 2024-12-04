بالفيديو: سقوط كويكب في شمال شرق سيبيريا

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شهد سكان مدينة لينسك الروسية مساء أمس سقوط كويكب لامع في منطقة شمال شرق سيبيريا، وذلك بفضل غياب السحب في السماء.وسقط الشهب على الأرض الساعة 01.14.53 يوم 4 كانون الاول (الساعة 19.14.53 يوم 3 كانون الاول بتوقيت موسكو). وقبل ذلك انفجر الشهب في الغلاف الجوي للأرض. وتم رصد وميض واحد، ما يدل على تفكك الشهب إلى شظايا صغيرة سقطت على الأرض.