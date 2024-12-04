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بالفيديو: سقوط كويكب في شمال شرق سيبيريا

Lebanon 24
04-12-2024 | 01:17
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شهد سكان مدينة لينسك الروسية مساء أمس سقوط كويكب لامع في منطقة شمال شرق سيبيريا، وذلك بفضل غياب السحب في السماء.


وسقط الشهب على الأرض الساعة 01.14.53 يوم 4 كانون الاول (الساعة 19.14.53 يوم 3 كانون الاول بتوقيت موسكو). وقبل ذلك انفجر الشهب في الغلاف الجوي للأرض. وتم رصد وميض واحد، ما يدل على تفكك الشهب إلى شظايا صغيرة سقطت على الأرض.
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واستمر تحليق الشهب في السماء 5 ثوان فقط.

جدير بالذكر أن علماء الفلك قاموا مسبقا بحساب مسار الشهب ووقت سقوطه بدقة غير مسبوقة وأطلقوا عليه C0WEPC5. وقالوا إن طول الشهب تراوح بين 70 سنتيمترا ومتر واحد، وإنه دخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة تقدر بـ 15-16 كيلومترا في الثانية. (روسيا اليوم)

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