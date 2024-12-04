قتل طفلة وزوجته وعدداً من السيّدات.. "سفاح الغربية": أنا شيطان

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عقدت محكمة الجنايات في محافظة الغربية في مصر، الجلسة الثانية اليوم الأربعاء، لمحاكمة المتهم بقتل عدد من النساء المعروف بـ"سفاح الغربية"، وفجر المتهم في أقواله مفاجأة، حيث اعترف أنه مجرم منذ صغره.وقال "سفاح الغربية" خلال مثوله أمام هيئة المحكمة: "أنا شيطان وأستحق الإعدام، واعترفت بكل التهم التي ارتكبتها"، موضحا أن أول جريمة له كانت بعمر 9 سنوات حيث قام بقتل طفلة عمرها سنة، وقامت والدته بضربه حينها.كما أوضح أمام المحكمة أنه قتل عددا من السيدات، وكانت بدايته بقتل زوجته، ثم قام بقتل سيدة أخرى بعد 3 سنوات، ثم قتل سيدة ثالثة، وأصبح الأمر معلقا معه بلذة الانتقام. (العربية)