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منوعات
بأسلوب احترافي.. قام بعمليات احتيال ونصب والأجهزة الأمنية تكشفه
Lebanon 24
04-12-2024
|
16:00
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تمكنت الأجهزة الأمنية للجيش المصري، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على شخص انتحل صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة، وزاول مهنة الطب بالعديد من العيادات المدنية.
وقال المتحدث العسكري المصري إن" الطبيب المزيف ارتدى الزي العسكري أثناء إجرائه الفحوصات الطبية على المرضى للنصب والاحتيال على المواطنين".
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وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية أحالت المذكور إلى جهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ويعاقب القانون المصري كل من انتحل صفة الغير ملكية كانت أو عسكرية، فضلا عن معاقبته إذا ارتدى ملابس غيره وتقلد نياشين لم يُمنحها.
وينص قانون العقوبات المصري على أن "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
كما يعاقب "كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق" بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة، وذلك "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر". (روسيا اليوم)
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