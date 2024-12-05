شاب يسرق ثروة عائلته ويمنحها لمؤثرة لتناديه "أخي"!

أرسل رجل صيني 550 ألف دولار أو 4 ملايين يوان، إلى إحدى عارضات الأزياء وهي مؤثرة على مواقع التواصل لمجرد أن تناديه بـ "الأخ"، وفي النهاية، استنفد الرجل مدخرات عائلته لدعم صانعة المحتوى المفضلة لديه.

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وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن الرجل، الذي يُعرف بلقب "هونغ"، ينتمي إلى مدينة نينغبو في مقاطعة تشجيانغ بجنوب شرق الصين. طوّر هونغ هوساً بالبث المباشر عبر الإنترنت في وقت سابق من العام، وبدأ بإرسال الأموال إلى صانعة محتوى مفضلة لديه، لم يتم الكشف عن هويتها.

أخبرها هونغ بأن حلمه أن تناديه بلقب "الأخ" (BRO)، فردت عليه بطلب تحويل مبلغ 4 ملايين يوان لتحقيق ذلك. وبعد أن استنفد مدخرات عائلته، قامت العائلة بتقييد وصوله إلى أموالهم. ومع ذلك، استمر هونغ في إدمانه بسرقة النحاس من تجارة الأجهزة الخاصة بعائلته. ومنذ أيار الماضي، بدأ بسرقة المعدن أثناء عمليات التسليم التجارية وبيعه لمحطات إعادة تدوير النفايات.

في 15 تشرين الأول 2024، أبلغ مصنع عن سرقة كمية كبيرة من النحاس لمركز شرطة هينججي، مما أثار تحقيقاً أدى في النهاية إلى استسلام هونغ واعترافه.

في البداية، اعترف فقط بسرقتين حديثتين، ولكنه أقر لاحقاً بارتكابه أكثر من 40 عملية سرقة منذ ايار، بعدما واجهته السلطات بأدلة من معاملاته المالية. جمع هونغ ما بين 2 و3 ملايين يوان (حوالي 316 ألف دولار)، وأوضح أنه أنفق الأموال لتحسين تصنيفات صانعة المحتوى المفضلة لديه، قائلاً: "لم أكن أرغب في مقابلتها؛ أردت فقط أن أسمعها تناديني بـ'أخي'".