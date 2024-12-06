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داخل حوض الاستحمام بمنزلها.. وفاة ممثلة شهيرة عن 54 عامًا

Lebanon 24
06-12-2024 | 14:00
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عثرت السلطات المحلية في اليابان،اليوم الجمعة، على الممثلة ميهو نكاياما ميتة في حوض استحمام بمنزلها في طوكيو.

وذكرت تقارير إعلامية ان الممثلة اليابانية التي كانت تبلغ من العمر 54 عاما بعد أن لوحظ غيابها عن العمل، مما استدعى الاتصال بالإسعاف،.
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ولاحظ أحد معارف ناكاياما، عدم حضورها إلى العمل، فجرى الاتصال بالمسعفين الذين أكدوا وفاتها في مكان الحادث، فيما لا يزال سبب وفاتها قيد التحقيق.

وكان من المقرر في الأصل أن تقدم ناكاياما عرضا لعيد الميلاد في أوساكا، لكنها ألغت ظهورها، مشيرة إلى سوء حالتها الصحية.

وجاء في بيان على موقعها الإلكتروني: "لقد صدمنا من وقوع هذا الحدث المفاجئ"، مضيفا أن سبب الوفاة لم يتم تأكيده بعد.

وحققت ناكاياما نجاحا كمغنية في الثمانينيات والتسعينيات في ذروة تأثير البوب الياباني لكنها اشتهرت ببطولة فيلم "لوف ليتر" Love Letter عام 1995. (سكاي نيوز) 
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