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الحملابقَ حذراً في كل الاحوال، وقد يجعلك هذا اليوم تواجه خياراً صعباً او قراراً يتعلّق إما بسفر أو برحيل أو بتغيير.الثورالحظ يبتسم لك ويطمئن بالك، وتبتعد أكثر عن اهتمامك بالشؤون المهنية لكن لا تترك منافساً يهزمك.الجوزاءيبدأ المناخ بالتغيير الإيجابي، فتعمل من أجل هدف جديد، وتقود مسيرة ما أو تسيطر على الأوضاع أكثر من السابق.السرطانيركّز هذا اليوم على قضايا مهنية وعائلية متداخلة، ويشير إلى بعض النجاحات المهمة.الأسديغذيك هذا اليوم بالأحلام والقوة والعزيمة، ويجعلك قادراً على المواجهات بثقة بالنفس طوال الفترة المقبلة.العذراءيركّز هذا اليوم على الشؤون المالية من مصاريف واستثمارات، من الأفضل عدم القيام بعملية شرائية كبيرة في هذه الأثناء، أو عدم التورط في شراكة.الميزاناستقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق.العقرباستقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق.القوسمسؤولياتك كبيرة وتزداد يوماً بعد يوم، فحاول ألا تتسرع لئلا تقع في المحظور.الجديهذا اليوم يحدّ من طاقتك أو يجعلك تراوح مكانك وتواجه بعض الخصوم وبعض الخضّات.الدلوقد تناقش عقداً او اتفاقاً او تخوض مفاوضات ناجحة هذا الشهر، ويتغيّر المناخ إلى الأفضل.الحوتتنتهي معاكسة دقيقة، ولكنّك تواجه بعض المسائل المالية الملحّة، وتضع كل إمكاناتك لمعالجة بعض الذيول. (السومرية)