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نسيت أن تغسل يديها.. مراهقة حاولت تسميم الفئران فقتلت نفسها

Lebanon 24
09-12-2024 | 10:04
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شهدت مدينة العياط بمحافظة الجيزة في مصر حادثاً مأساوياً، راحت ضحيته فتاة مراهقة، حين حاولت التخلص من الفئران في منزلها، فقتلت نفسها بالخطأ.

وفي التفاصيل، فإن مركز شرطة مدينة العياط تلقى إخطاراً من أحد المستشفيات باستقبال فتاة عمرها 16 عاماً، تعاني من حالة إعياء وتسمم، ولفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولات إنقاذها.
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على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى منزل الفتاة، للتحقيق مع أفراد أسرتها، والذين اعترفوا بأنها قامت بوضع سم الفئران أعلى سطح منزلها، للقضاء على الفئران المنتشرة في المكان.

وأوضحوا أن الفتاة نزلت بعد ذلك لشقتها، ونسيت أن تغسل يديها، ثم تناولت العشاء معهم وآثار السم لا تزال بين أصابعها، فشعرت بحالة إعياء وألم شديد في الحال، وتم نقلها إلى المستشفى، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

من جانبها، حررت السلطات محضراً بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، للتحقيق للتأكد من أسباب وملابسات الوفاة.
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