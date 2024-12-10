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"السوريون سيكتشفون أنهم ظلموه ".. فجر السعيد تثير الجدل بتصريحها عن الأسد

Lebanon 24
10-12-2024 | 02:30
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اعتبرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد في تغريدة على حسابها بمنصة إكس، أن "السوريين سيكتشفون لاحقاً أنهم ظلموا الأسد".

ونشرت السعيد التي غالباً ما تطلق تعليقات تثير الجدل، فيديو لعدد من السوريين دخلوا منزل الرئيس السابق في العاصمة دمشق، بينما عمد عدد منهم إلى أخذ بعض المقتنيات من داخل البيت الرئاسي.
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وكتب معلقة: "شاهدت بالتلفزيون بيت بشار الأسد أقل من أي بيت لأي مليونير سوري يعيش في دمشق".

كما اعتبرت أن البيت عادي جداً أقل بكثير من بيوت العديد من الحكام. وأضافت قائلة: "حتى الأطباق التي سرقتها السيدة من البيت عادية.. يبدو أن السوريين سيكتشفون بعد فترة أنهم ظلموا الأسد".

وعلق العشرات على تلك التغريدة مهاجمين الإعلامية الكويتية.
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