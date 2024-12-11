جريمة قتل مروعة بسبب تشويهه سمعة فتاة.. اليكم ما حدث

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أنهى سائق توك توك حياة عامل في مصر طعنا بسلاح أبيض، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم ارتكب الجريمة، لاعتقاده أن المجني عليه تسبب في تشويه سمعة شقيقته، وبضبط المتهم اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل عامل داخل مسكنه، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الحادث، وعثر على جثة المجني عليه مصاب بطعنات بسلاح أبيض.توصلت التحريات إلى تورط سائق توك توك فى ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بإنهاء حياة المجني عليه، بسبب تشويهه سمعة شقيقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.