20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
2
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
جريمة قتل مروعة بسبب تشويهه سمعة فتاة.. اليكم ما حدث
Lebanon 24
11-12-2024
|
05:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنهى سائق توك توك حياة عامل في مصر طعنا بسلاح أبيض، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم ارتكب الجريمة، لاعتقاده أن المجني عليه تسبب في تشويه سمعة شقيقته، وبضبط المتهم اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.
Advertisement
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل عامل داخل مسكنه، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الحادث، وعثر على جثة المجني عليه مصاب بطعنات بسلاح أبيض.
توصلت التحريات إلى تورط سائق توك توك فى ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بإنهاء حياة المجني عليه، بسبب تشويهه سمعة شقيقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
Advertisement
الأكثر قراءة
خرج مصابا وجنّ جنونه.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن هروب ماهر الأسد من دمشق
Lebanon 24
خرج مصابا وجنّ جنونه.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن هروب ماهر الأسد من دمشق
12:44 | 2024-12-10
10/12/2024 12:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
اسماعيل قاآني... ما علاقته بسقوط الأسد؟ مسؤول إيرانيّ يكشف
Lebanon 24
اسماعيل قاآني... ما علاقته بسقوط الأسد؟ مسؤول إيرانيّ يكشف
09:33 | 2024-12-10
10/12/2024 09:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعم الأسود من لحم المعتقلين.. من هو "الدقاق" المُعدم في حماة؟
Lebanon 24
أطعم الأسود من لحم المعتقلين.. من هو "الدقاق" المُعدم في حماة؟
13:34 | 2024-12-10
10/12/2024 01:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصور دمشق الفارهة.. كيف يعيش الأسد وعائلته في موسكو؟
Lebanon 24
بعد قصور دمشق الفارهة.. كيف يعيش الأسد وعائلته في موسكو؟
15:00 | 2024-12-10
10/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معقل "حزب الله" في سوريا.. ماذا حلّ بمدينة القصير؟
Lebanon 24
معقل "حزب الله" في سوريا.. ماذا حلّ بمدينة القصير؟
13:00 | 2024-12-10
10/12/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
04:45 | 2024-12-11
"Airplane mode".. طيار خبير يفجر مفاجأة
03:23 | 2024-12-11
"تسبب له في انفجار بقرنية العين".. إصابة طفل في مشاجرة بالرصاص
01:56 | 2024-12-11
شاب يرفع دعوى قضائية ضد شركات أغذية "تسبب الإدمان" بعد إصابته بأمراض عدّة
22:49 | 2024-12-10
برجك اليوم
14:32 | 2024-12-10
بعد تعرضه لحملة تنمر من التلاميذ... انتحار مُدرس حرقًا
12:53 | 2024-12-10
بتهمة سرقة مجوهرات زوجة مخرج شهير... الحكم على شخصية معروفة بالحبس
فيديو
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
11/12/2024 14:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
11/12/2024 14:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
11/12/2024 14:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24