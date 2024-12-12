مؤثر يثير غضب الجمهور.. أشعل المدفأة بآلاف الدولارات

أثار مؤثر أميركي الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره فيديو يشعل فيه نار المدفأة بأموال كثيرة من فئة 100 دولار بدلاً من استخدام الحطب.

وعمد إلى نشر فيديو ثان بعد ساعات من الأول، يظهر فيه يُشعل رزمة من الدولارات في حديقة منزله.

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وعلق المتابعون الغاضبون من تصرفات بالفانوفيتش، واعتبروا أنه من الاجدر له التبرّع بهذه المبالغ للمحتاجين بدلاً من إحراقها.

بالمقابل، شكّكت فئة أخرى من التعليقات بصحة الفيديو، واعتبر معلق أن هذه الدولارات ليست حقيقية، وهي "مجرد أوراق ملونة شبيهة بفئة المئة دولار، استخدمها للفت انتباه جمهورها بفكرة خارجة عن المألوف".



أما معلقون آخرون فطرحوا نظرية مختلفة حول تفسر سبب حرقه الأموال، حيث قال أحدهم: "لا شك أنه يلجأ إلى تبييض الأموال لكسب ثروته لأنه لا يمكن لأي رجل سويّ ومتزن نفسياً أن يهدر الأموال التي جناها بكد وتعب ثم يحرقها بهذه الطريقة العبثية الغير مبررة".

ولا يعدّ هذا التصرف صادماً بالنسبة لفيودر بالفانوفيتش، رجل الأعمال المقيم في الولايات المتحدة، الذي دأب على التفاخر بثروته الكبيرة أمام متابعيه الذين يقدر عددهم بحوالي 13 مليون شخص.