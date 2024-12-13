Advertisement

منوعات

بـ5 آلاف يورو.. اتهام زوجين ببيع ابنتهما!

Lebanon 24
13-12-2024 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1292062-638696683168639517.png
Doc-P-1292062-638696683168639517.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجهت السلطات الإسبانيو اتهامات إلى زوجين ببيع ابنتهما (14 عاما) إلى رجل (22 عاما)، مقابل 5 آلاف يورو قبل نحو 3 أعوام مضت، وفقا لما أفادت به تقارير وسائل إعلام محلية، الخميس.

وتمكنت الفتاة من الفرار بينما اعتقل والداها، اللذان ذهبا إلى قسم الشرطة في كاديز جنوب غربي البلاد للإبلاغ عن فقدانها، جنبا إلى جنب مع الرجل، وفقا لصحيفة "لا فامغارديا" ووسائل إعلام محلية.
Advertisement

وجرى الاعتقال في أوائل كانون الأول الجاري، وفقا لما أفادت به وسائل الإعلام.
 
وكانت الفتاة التي تقدمت بشكوى، قالت للشرطة إنها خضعت لاعتداءات نفسية وجسدية وجنسية، وعاشت مع الرجل في شاحنة لتوصيل الطلبات وأجبرت على جمع الخردة المعدنية من أجل جني المالي، وفقا للتقارير.

كما أبلغت الشرطة أيضا أنها تعرضت لانتهاكات جنسية من رجل آخر عندما كان عمرها 12 عاما، ويبدو أنه تم تنسيق ذلك من قبل والدها.

وتم احتجاز الأب بينما تم إطلاق سراح الأم والرجل الذي أجبرت الفتاة على الزواج منه عام 2021، مع وضعهما تحت المراقبة.

وذكرت التقارير أن الأشخاص الثلاثة متهمون بالاتجار بالبشر والعنف الجنسي وإساءة معاملة الأطفال، وفي حالة إدانتهم قد يواجهون أحكاما بالسجن لفترات طويلة. (سكاي نيوز عربية)
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:00 | 2024-12-13
23:00 | 2024-12-12
22:40 | 2024-12-12
15:30 | 2024-12-12
14:00 | 2024-12-12
13:00 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24