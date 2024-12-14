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منوعات
مضغ فأراً حيّاً حتى قتله.. فيديو يقود أبطاله التلاميذ للمحكمة!
Lebanon 24
14-12-2024
|
07:15
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طلبت النيابة العامة من محكمة في مرسيليا في جنوب شرقي فرنسا، الحكم بخدمات مجتمعية على 3 تلامذة متهمين بمضغ فأر حيّ حتى قتله وبتصوير المشهد وعرضه لاحقا.
وفي مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر لوكا ب. وهو تلميذ في السنة الثانية من صف العلوم الإعدادي، وهو يمضغ فأرا، ثم يبصقه ثم يعيده إلى فمه، حتى يُقتِل.
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وقال الشاب الذي أصبح طالبا في كلية الهندسة أمام المحكمة الجمعة إنه لا يتذكر شيئا مما حصل.
وقصد المدعى عليه المستشفى بعد قتله القارض، حيث أجريت له "فحوصات صحية".
وطلب المدعي العام إلزامه 105 ساعات من الخدمة المجتمعية، وفرض غرامة عليه في حال عدم امتثاله لهذه العقوبة. (العربية)
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