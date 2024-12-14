مضغ فأراً حيّاً حتى قتله.. فيديو يقود أبطاله التلاميذ للمحكمة!

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طلبت النيابة العامة من محكمة في مرسيليا في جنوب شرقي فرنسا، الحكم بخدمات مجتمعية على 3 تلامذة متهمين بمضغ فأر حيّ حتى قتله وبتصوير المشهد وعرضه لاحقا.وفي مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر لوكا ب. وهو تلميذ في السنة الثانية من صف العلوم الإعدادي، وهو يمضغ فأرا، ثم يبصقه ثم يعيده إلى فمه، حتى يُقتِل.وقال الشاب الذي أصبح طالبا في كلية الهندسة أمام المحكمة الجمعة إنه لا يتذكر شيئا مما حصل.