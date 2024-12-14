العراق.. مشاجرة مسلحة بسبب قطعة أرض

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أفاد مصدر أمني بوقوع مشاجرة مسلحة في منطقة الأمين شرقي بغداد.وذكر المصدر أن "مشاجرة وقعت بين 3 أشخاص تم فيها استخدام السلاح وإطلاق النار بشكل عشوائي ضمن منطقة الأمين شرق العاصمة العراقية".وأضاف أن "المشاجرة وقعت بسبب خلاف على قطعة أرض"، مشيرا إلى أن "قوة أمنية وصلت مكان الحادث وسيطرت على الوضع". (روسيا اليوم)