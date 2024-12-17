19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
11 منها تعود لأجانب... العثور على جثث بشرية داخل مطعم هندي في جورجيا
Lebanon 24
17-12-2024
|
05:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وزارة الداخلية الجورجية، أنه عثر على 12 جثة بشرية في مطعم هندي يقع في منتجع غوداوري، 11 منها تعود لأجانب.
وأشارت السلطات المحلية إلى عدم وجود علامات للعنف على الجثامين، مضيفة أنه وفقا للمعلومات الأولية للمحققين، فقد تم تركيب مولد كهربائي في مكان مجاور للغرفة التي وجدت فيها الجثث، نظرا لانقطاع التيار الكهربائي عن المطعم.
Advertisement
وأوضحت السلطات أن الجثث الـ12، عثر عليها في غرفة نوم في الطابق الأول، ويعتقد أن المتوفين من العاملين في المطعم.
ووفقا للسلطات فإن إجراءات التحقيق جارية لكشف ملابسات الحادثة، كما يعمل خبراء الطب الشرعي في الموقع لتحديد سبب الوفاة، ويباشر المحققون في استجواب الأشخاص المتواجدين والمحيطين بموقع الحادث. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
أوّل بيان لبشار الأسد يشرح فيه ظروف تنحيه.. إليكم ما قاله
Lebanon 24
أوّل بيان لبشار الأسد يشرح فيه ظروف تنحيه.. إليكم ما قاله
07:39 | 2024-12-16
16/12/2024 07:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بماذا فوجئ نصرالله قبل عام؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
بماذا فوجئ نصرالله قبل عام؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن
14:38 | 2024-12-16
16/12/2024 02:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ادعاء الـ"MTV".. قوى الأمن توقف 3 ناشطات!
Lebanon 24
بعد ادعاء الـ"MTV".. قوى الأمن توقف 3 ناشطات!
13:00 | 2024-12-16
16/12/2024 01:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أوقفت المصارف الـ50 دولاراً في لبنان؟
Lebanon 24
هل أوقفت المصارف الـ50 دولاراً في لبنان؟
16:13 | 2024-12-16
16/12/2024 04:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 13 عاماً.. سرّ عن "حزب الله" يكشفه تقريرٌ إسرائيلي!
Lebanon 24
عمره 13 عاماً.. سرّ عن "حزب الله" يكشفه تقريرٌ إسرائيلي!
15:00 | 2024-12-16
16/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:00 | 2024-12-17
"جزيرة الأفاعي".. قصة أماكن رائعة لا يمكن للبشر زيارتها (صور)
03:16 | 2024-12-17
شاهد أكبر وأقدم جبل جليدي في العالم يتحرك شمالا مجددًا
02:44 | 2024-12-17
من بينهن زوجات وزراء.. فضيحة مدوية: تسريب عشرات مقاطع الفيديو لمسؤول كبير في هذا البلد
01:20 | 2024-12-17
بعد 40 عاماً.. جيل بايدن تعلن توقفها عن التدريس
00:04 | 2024-12-17
تستخدم وصلات شعر مستعارة.. ميلانيا ترامب تُثير الجدل! (صورة)
23:25 | 2024-12-16
نصحت صديقتها بعدم تزويج ابنتها لضابط قبل 40 عاماً.. فخرجت مسنة ثمانينية من سجن صيدنايا! (فيديو)
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
17/12/2024 13:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
17/12/2024 13:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
17/12/2024 13:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24