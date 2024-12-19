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ما حقيقة استئجار اليوتيوبر الشهير للأهرامات المصرية؟

Lebanon 24
19-12-2024 | 11:43
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نفت وزارة السياحة والآثار المصرية، افي بيان لها اليوم الخميس، بشكل "قاطع" ما يتردد حول تأجير اليوتيوبر الأميركي الشهير "Mr Beast" لمنطقة أهرامات الجيزة.

وأكدت أن "هذا الأمر عار تماما من الصحة وغير منطقي وغير وارد بأي شكل من الأشكال".
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أضافت الوزارة أنّ "ما تم هو مجرد حصول اليوتيوبر على تصريح بالتصوير في غير أوقات العمل الرسمية"، مضيفةً أن "⁠اليوتيوبر انتهى من التصوير ولم يتم غلق المنطقة ولا ساعة واحدة".

وأوضحت أن "هذا التصوير جاء في ضوء قيام اليوتيوبر بتصوير سلسلة أفلام قصيرة داخل المنطقة وهو ما يعد ترويجاً سياحياً لمصر ولاسيما لمنتج السياحة الثقافية من خلال تسليط الضوء على هذه المنطقة الأثرية وما بها من آثار وأسرار عن عراقة الحضارة المصرية القديمة".

وأكدت الوزارة أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية قبل البدء في أعمال التصوير وهو الأمر المتبع بصفة عامة قبل التصوير داخل المواقع الأثرية، وأن المنطقة كانت تعمل في أيام هذا التصوير بكامل طاقتها في استقبال زائريها خلال ساعات العمل الرسمية".

كما قامت الوزارة باتباع كافة الضوابط المنظمة لهذا الشأن، حيث كان يرافق اليوتيوبر وطاقم التصوير الخاص به أثريين من المنطقة طوال مدة التصوير للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة لعملية التصوير وبما يضمن الحفاظ على المنطقة الأثرية وعدم الإخلال بأي شيء قد يضر بها.

وأشارت الوزارة إلى أن "منطقة الأهرامات كانت تعمل بكامل طاقتها في استقبال زائريها خلال ساعات العمل الرسمية، وأنه لم يتم غلق المنطقة خلال مدة تصوير اليوتيوبر كما أُشيع". (العربية) 
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