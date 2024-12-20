جريمة مروعة.. مقتل امرأة بظروف غامضة

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فقدت ربة منزل حياتها نتيجة تعرضها لاعتداء بسلاح أبيض على يد عامل في مصر، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل ربة منزل في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن المجني عليها تعرضت لاعتداء بسلاح أبيض، على يد عامل تم تحديد هويته، بسبب خلافات، مما أسفر عن مفارقتها الحياة.وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)