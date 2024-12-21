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"أفضل عمل قام به بشار الأسد": إعلامية شهيرة تُثير الجدل بتعليقاتها.. والسوريون غاضبون

Lebanon 24
21-12-2024 | 00:09
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أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الجدل وغضب العديد من السوريين في آن، بدفاعها عن الرئيس السابق بشار الأسد.

ففي أحدث تغريدة لها حول الموضوع، اعتبرت أن أفضل عمل قام به الأسد هو سفره إلى روسيا حقناً للدماء، قبيل سقوط نظام حكمه.
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وكتبت في تغريدة على حسابها في منصة "إكس": "مهما قلتم ومهما حللتم فانهيار الجيش السوري لم يكن ضعفا ولا هوانا بل أوامر صدرت للقادة في المواقع القتالية بالعودة للمنازل".

كما أضافت قائلة إن "الجيش السوري تعبان من حرب 14 سنة.. ويمكن هذا أفضل عمل قام به بشار الأسد قبل هروبه هو وعائلته".
 
 
 
 
 
 
"دعم إسرائيلي"
فيما اتهمت "هيئة تحرير الشام" بتلقي الدعم والمعلومات من أميركا وإسرائيل وتركيا، حسب زعمها.

ما أشعل كالعادة موجة انتقادات وتعليقات ضدها، لاسيما من قبل السوريين، حتى إن بعضهم تندم على متابعتها على "إكس".
فيما دعاها البعض الآخر إلى ترك السياسة والانصراف إلى شؤونها العائلية.

وكانت السعيد اعتبرت أيضا، الأسبوع الماضي، أن الأسد ظلم، عقب أيام قليلة على سقوطه في الثامن من مانون الأول الحالي.

فيما اتهمها البعض بالسعي عمدا لإثارة الجدل وحصد التفاعل على مواقع التواصل.(العربية)


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