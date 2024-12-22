قصة غريبة.. زوج يرتب زواج زوجته من عشيقها

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كانت المرأة وزوجها الأول قد عاشا معًا لمدة 12 عامًا بعد زواج عن حب، لكن الأمور تغيرت عندما دخلت في علاقة مع رجل آخر، وهو أيضًا أب لطفلين. بعد اكتشاف الأمر، قرر الزوج الانفصال عن زوجته وسمح لها بالزواج من عشيقها.أقيم حفل الزفاف بحضور الزوج السابق، حيث وضع العريس الجديد اللون القرمزي على جبين العروس كرمز للاتحاد. وأكد الزوج السابق للجميع أن أي مشاكل مستقبلية ستكون من مسؤولية الزوجين.انتشر مقطع فيديو للحفل على وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقى أكثر من 550 ألف مشاهدة، مع تفاعل واسع من المستخدمين الذين تنوعت تعليقاتهم بين السخرية والاستغراب.وتأتي هذه الحادثة بعد واقعة مشابهة في بيهار خلال آب، حيث ساعد رجل في ترتيب زواج زوجته من عشيقها بدعم من قرويين محليين. (news18)