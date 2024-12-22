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منوعات
جنون اللايكات.. اليكم حقيقة إختطاف 25 فتاة في مصر
Lebanon 24
22-12-2024
|
19:45
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كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الادعاء بانتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية والتى تستهدف الفتيات والسيدات والزعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل.
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وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر (مالكة مكتب للدعاية والإعلان – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية)، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
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