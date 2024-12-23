إعلان توظيف وهمي ومزاعم عن اختطاف 25 سيدة.. ما القصة؟

أوضحت وزارة الداخلية المصرية حقيقة المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إعلان توظيف وهمي، ومزاعم عن اختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل بناء على الإعلان.

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وقالت الداخلية في بيان عبر إكس، إنها رصدت منشوراً متداولاً على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمّن "الادعاء بانتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية، التي تستهدف الفتيات والسيدات، والزعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر، وهي مالكة مكتب للدعاية والإعلان بمدينة الإسكندرية.

وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.