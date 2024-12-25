جريمة مروّعة.. أب يقتل ابنه والسبب غريب

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ألقت مديرية أمن الجيزة في مصر القبض على المتهم بقتل إبنه في الهرم طعنا بسكين، بسبب تغيير المجني عليه موعد زفافه دون موافقة والده، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شاب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض في الهرم.كشفت التحريات، أن والد المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث طعنه بسكين بعد نشوب مشادة كلامية بينهما لتغيير المجني عليه موعد حفل زفافه، دون موافقة والده، مما أسفر عن مفارقته الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)