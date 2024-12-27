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من أسرة واحدة.. مصرع 6 أفراد في حريق ضخم داخل شقة سكنية

Lebanon 24
27-12-2024 | 14:00
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لقي 6 أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، جراء حريق ضخم اندلع داخل شقة سكنية في منطقة المنيب بمحافظة الجيزة في مصر.

وأُبلغت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من الأهالي باندلاع حريق هائل وتصاعد أدخنة كثيفة من داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المنيب.
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وحضرت قوات الحماية المدنية على الفور بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب وتم فرض طوق أمني في موقع الحريق للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولى التي أجرتها الحماية المدنية أن ماسا كهربائيا في الشقة كان سبب الحريق.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن رجال الأمن دونوا أقوال الشهود العيان وقاموا بالتحريات وأفرغوا محتوى كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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