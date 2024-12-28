جائزة يانصيب بقيمة 1.22 مليار دولار.. من فاز بها؟

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مع الاحتفالات بقدوم العام الجديد، فاز أحد لاعبي يانصيب ميغا ميليونز Mega Millions بالكثير من المال، بعد سحب الرقم الفائز.وبعد 2 أشهر دون فوز أي شخص بالجائزة الكبرى، بيعت تذكرة فائزة تقدر قيمتها بنحو 1.22 مليار دولار للسحب الذي جرى الليلة الماضية.فقد طابق الفائز الكرات البيضاء 3 و7 و37 و49 و55 والكرة الذهبية ميغا بول 6.وكانت الجائزة الكبرى المقدرة أمس الجمعة، هي خامس أعلى جائزة تقدمها ميغا ميليونز على الإطلاق.وسيتم توزيع المبلغ الإجمالي لجائزة ميغا ميليونز، فقط على الفائز، الذي يختار الحصول على معاش تقاعدي، يتم دفعه على مدار 29 عاما.ويختار جميع الفائزين بالجائزة الكبرى تقريبا الحصول على دفعة نقدية، والتي بلغت قيمتها في سحب الليلة الماضية بنحو 7.549 مليون دولار.(العربية)