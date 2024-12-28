16
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
جائزة يانصيب بقيمة 1.22 مليار دولار.. من فاز بها؟
Lebanon 24
28-12-2024
|
02:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع الاحتفالات بقدوم العام الجديد، فاز أحد لاعبي يانصيب ميغا ميليونز Mega Millions بالكثير من المال، بعد سحب الرقم الفائز.
وبعد 2 أشهر دون فوز أي شخص بالجائزة الكبرى، بيعت تذكرة فائزة تقدر قيمتها بنحو 1.22 مليار دولار للسحب الذي جرى الليلة الماضية.
Advertisement
فقد طابق الفائز الكرات البيضاء 3 و7 و37 و49 و55 والكرة الذهبية ميغا بول 6.
وكانت الجائزة الكبرى المقدرة أمس الجمعة، هي خامس أعلى جائزة تقدمها ميغا ميليونز على الإطلاق.
وسيتم توزيع المبلغ الإجمالي لجائزة ميغا ميليونز، فقط على الفائز، الذي يختار الحصول على معاش تقاعدي، يتم دفعه على مدار 29 عاما.
ويختار جميع الفائزين بالجائزة الكبرى تقريبا الحصول على دفعة نقدية، والتي بلغت قيمتها في سحب الليلة الماضية بنحو 7.549 مليون دولار.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر عاجل يتعلّق بالـ100 دولار... إليكم هذا التوضيح
Lebanon 24
خبر عاجل يتعلّق بالـ100 دولار... إليكم هذا التوضيح
09:26 | 2024-12-27
27/12/2024 09:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن الـ50 دولار.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
آخر معلومة عن الـ50 دولار.. إقرأوا هذا الخبر
15:43 | 2024-12-27
27/12/2024 03:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيفه يوم أمس... هذا ما تقرّر بشأن الفنان الهارب من أحكام قضائيّة
Lebanon 24
بعد توقيفه يوم أمس... هذا ما تقرّر بشأن الفنان الهارب من أحكام قضائيّة
10:11 | 2024-12-27
27/12/2024 10:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... أمل طالب تستعرض سيارتها: "والله العظيم مش عم تخلص"
Lebanon 24
بالصورة... أمل طالب تستعرض سيارتها: "والله العظيم مش عم تخلص"
09:11 | 2024-12-27
27/12/2024 09:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كشف أجزاء من جسدها.. بفستان جريء مايا دياب تُحيي حفل زفاف في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
كشف أجزاء من جسدها.. بفستان جريء مايا دياب تُحيي حفل زفاف في الأردن (فيديو)
01:36 | 2024-12-28
28/12/2024 01:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
07:41 | 2024-12-28
أُصيبوا بالتسمم... وفاة أمّ وأولادها الـ5
06:14 | 2024-12-28
إرتفاعها بلغ 6 أمتار... أمواج ضربت البيرو وهذا ما خلفته من أضرار (فيديو)
05:18 | 2024-12-28
بالفيديو... خيول تقتحم متجراً!
03:38 | 2024-12-28
فيديو يحبس الأنفاس.. طفل دخل فقاعة للعب فسحبته إلى عمق البحر
02:36 | 2024-12-28
منتج تونسي شهير على طاولة عشاء رونالدو!
01:00 | 2024-12-28
حادث مروع.. سيارة إسعاف تنقلب أثناء نقل مريض إليكم ما حصل
فيديو
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
28/12/2024 15:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
28/12/2024 15:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
28/12/2024 15:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24