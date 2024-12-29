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حادثة مأساوية.. امرأة تتعرض للطعن بسكين وهذه التفاصيل

Lebanon 24
29-12-2024 | 16:00
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تعرضت امرأة للطعن بسكين في حي "شبانداو" بالعاصمة الألمانية برلين، مما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة تهدد حياتها.

واعلنت الشرطة إن المرأة البالغة من العمر 29 عاما خضعت لعملية جراحية طارئة في أحد المستشفيات.
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ولا يزال البحث جاريا عن الجاني، فيما لم تقدم الشرطة أي تفاصيل مبدئية عن ملابسات الواقعة.

وبدأت السلطات تحقيقا في الواقعة بتهمة الاعتداء الجسدي الخطير.

وبحسب التحقيقات، وقع الهجوم حوالي الساعة الثالثة والنصف صباح اليوم السبت عندما كانت المرأة تغادر مبنى سكنيا مخصصا لأكثر من عائلة في منطقة زيمنسشتات.

وأصيبت المرأة بعدة طعنات في الجزء العلوي من جسدها.

وقالت الشرطة إن المرأة نقلت إلى المستشفى عن طريق أحد معارفها الذي استدعي إلى موقع الحادث. (روسيا اليوم) 
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