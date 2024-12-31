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منوعات
"لعنة الفراعنة" أم تقنيات حديثة؟ أسرار اللون الأسود على الأهرامات
Lebanon 24
31-12-2024
|
09:17
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أثار ظهور اللون الأسود على أهرامات الجيزة في مصر جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول صور تظهر هذا التغيير، مما أدى إلى تفاوت الآراء حوله.
وأرجعت بعض تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعى ظهور اللون الأسود على الأهرامات إلى أنها لعنة الفراعنة، أو ظواهر أخرى غير معلومة.
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بدورها، تواصلت وسائل إعلام مصرية مع مسؤول في منطقة آثار الهرم للتعقيب على ظهور اللون الأسود على الأهرامات ليوضح الحقيقة.
وقال مسؤول بـ"منطقة آثار الهرم"، إنه "لأول مرة يرى الصور المتداولة عن ظهور اللون الأسود على الأهرامات وأنه لم تحدث واقعة مثل هذه في المنطقة الأثرية للأهراما"ت.
وأوضح أنه في بعض الأوقات يكون هناك سحب ولكن ليس بدرجة الصور المتداولة من ذلك اللون الأسود، متوقعا أن تكون الصور مفبركة عبر استخدام التقنيات الحديثة والبرامج التي تستطيع عمل ذلك. (روسيا اليوم)
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