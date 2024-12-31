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من طبيب بيطري إلى مُتهم بإنهاء حياة مرضى.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
31-12-2024 | 13:48
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خرجت من أعمق أعماق الإنترنت إشاعة مرعبة اجتاحت إحدى غرف النقاش في "تيك توك"، حيث زعم أحد الأفراد أنه طبيب مختص، وأنه مسؤول عن وفاة عدد من مرضى الأزمات القلبية أثناء إجراء عمليات قسطرة لهم.
أكثر من ذلك، ادعى أنه كان يضغط على المرضى أو ذويهم للتوقيع على إقرارات تفيد بقبولهم للمخاطر التي قد تترتب على هذه العمليات، ليحمي نفسه من المسائلة القانونية في حال حدوث أي شيء غير متوقع.
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في خضم هذه القصة العجيبة، وفي وقتٍ قياسي، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من كشف حقيقة الأمر، فقد تبين أن هذا "الطبيب" ليس سوى شخص آخر تمامًا، إذ هو في الواقع طبيب بيطري، لم يكن له أي علاقة بعالم الطب البشري. 
وبالطبع، لم تكتفِ الشرطة بذلك، بل سارعت لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص بسبب ادعاءاته الكاذبة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيق في تفاصيل هذه الواقعة التي لا تخلو من الغرابة والدهشة. (اليوم السابع)
 
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