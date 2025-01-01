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لم يبرّر خطوته الغامضة.. إيلون ماسك يغير اسمه على "إكس" فماذا أًصبح؟

Lebanon 24
01-01-2025 | 03:12
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قام الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك "سبيس إكس"، بتغيير اسمه وصورة ملفه الشخصي على "إكس"، التي يملكها، مما أثار العديد من التكهنات.

فقام ماسك بتغيير اسمه على حسابه عبر المنصة التواصلية من إيلون ماسك Elun Musk إلى كيكيوس ماكسيموس Kekius Maximus، مما أثار حيرة متابعيه.
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ولم يقدم قطب التكنولوجيا، والمقرب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أي تفسير فوري للاسم أو صورة ملفه الشخصي الجديدة التي تصور شخصية Pepe the Frog - وهي صورة ساخرة استخدمتها مجموعات أقصى اليمين.

أحدثت هذه الخطوة موجة من الاضطراب في عالم العملات المشفرة، حيث ارتفعت قيمة memecoin - وهي عملة رقمية مستوحاة من صور ساخرة على الإنترنت - تحمل نفس الاسم، بحسب ما أوردته "بي بي سي" BBC.

وفي السابق، أثر الملياردير الأميركي على أسعار العملات المشفرة بتعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان له أي دور في هذه الصورة الساخرة.
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