14
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
حلّ لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل
Lebanon 24
02-01-2025
|
08:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن فريق من العلماء من تحديد مصدر إشارة راديو رصدت عام 2022، قادمة من مجرة تبعد 200 مليون سنة ضوئية عن الأرض.
وعلى الرغم من أن الإشارة، التي تعرف باسم "الانفجار الراديوي السريع" ورصدتها تجربة رسم خرائط كثافة الهيدروجين الكندية، استمرت لجزء من الثانية فقط، إلا أن طاقتها كانت ضخمة بما يكفي لتتفوق على مجرات بأكملها، ما دفع بعض العلماء إلى التكهن بأنها قد تكون إشارة من حضارة فضائية متقدمة.
Advertisement
وتمكن فريق من العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من كشف الحقيقة وراء هذا الانفجار، ليكتشفوا أن مصدره يعود إلى نجم نيوتروني دوار في الفضاء، وهو نجم ميت يتسم بكثافة هائلة.
ووفقا للعلماء، فإن الانفجار نشأ من المجالات المغناطيسية القوية المحيطة بهذا النجم النيوتروني، والمعروفة بالغلاف المغناطيسي. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الـ20 دولاراً في لبنان.. ماذا اكتشف مواطنون؟
Lebanon 24
عن الـ20 دولاراً في لبنان.. ماذا اكتشف مواطنون؟
15:49 | 2025-01-01
01/01/2025 03:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
02/01/2025 03:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان شفاف.. هيفاء وهبي تعزف على آلة الدرامز بحفلها (فيديو)
Lebanon 24
بفستان شفاف.. هيفاء وهبي تعزف على آلة الدرامز بحفلها (فيديو)
14:00 | 2025-01-01
01/01/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل طالب تكشف سبب تركها الـ"أم تي في": "أنا مش كلبة مصاري" (فيديو)
Lebanon 24
أمل طالب تكشف سبب تركها الـ"أم تي في": "أنا مش كلبة مصاري" (فيديو)
05:45 | 2025-01-02
02/01/2025 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة "غريبة".. هكذا احتفلت ميريام فارس بليلة رأس السنة (صور)
Lebanon 24
بإطلالة "غريبة".. هكذا احتفلت ميريام فارس بليلة رأس السنة (صور)
02:39 | 2025-01-02
02/01/2025 02:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
10:10 | 2025-01-02
دولة خسرت 13500 متجر تجزئة بسبب السرقات!
06:45 | 2025-01-02
العثور على امرأة بعد 52 عاما من فقدانها
05:11 | 2025-01-02
خبير يُحدّد موعد بدء شهر رمضان... وهذا ما كشفه عن عيد الفطر
04:35 | 2025-01-02
تشهد إقبالا كبيرا.. "غرف الغضب" تنتشر في هذا البلد
02:26 | 2025-01-02
مع بداية الـ 2025.. نصائح لتكونوا أكثر سعادة في العام الجديد
00:11 | 2025-01-02
للحوامل.. قانون جديد في نيويورك ينصفكن
فيديو
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
02/01/2025 19:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
02/01/2025 19:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
02/01/2025 19:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24