حلّ لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل

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تمكن فريق من العلماء من تحديد مصدر إشارة راديو رصدت عام 2022، قادمة من مجرة تبعد 200 مليون سنة ضوئية عن الأرض.وعلى الرغم من أن الإشارة، التي تعرف باسم "الانفجار الراديوي السريع" ورصدتها تجربة رسم خرائط كثافة الهيدروجين الكندية، استمرت لجزء من الثانية فقط، إلا أن طاقتها كانت ضخمة بما يكفي لتتفوق على مجرات بأكملها، ما دفع بعض العلماء إلى التكهن بأنها قد تكون إشارة من حضارة فضائية متقدمة.وتمكن فريق من العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من كشف الحقيقة وراء هذا الانفجار، ليكتشفوا أن مصدره يعود إلى نجم نيوتروني دوار في الفضاء، وهو نجم ميت يتسم بكثافة هائلة.