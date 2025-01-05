كانت سعيدة جدّاً... وفاة عروس بعد خطوبتها بـ24 ساعة

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"قلبها لم يتحمل كل هذا الكم من السعادة". هكذا علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية المصرية عقب وفاة شابة مصرية تدعى شروق راشد، تبلغ من العمر 32 عامًا، بعد 24 ساعة فقط من احتفالها بخطوبتها.وكانت شروق قد احتفلت بخطوبتها مساء أول أمس الجمعة وسط أجواء عائلية مبهجة، لكن صباح السبت فوجئت أسرتها بعدم استجابتها أثناء محاولات إيقاظها، ليكتشفوا الخبر الصادم بوفاتها.وبحسب وسائل إعلام مصرية، قال والد العروس الشابة إنها كانت في غاية السعادة ليلة خطوبتها وكانت تضحك وترقص وتعبر عن فرحتها، و"لم نكن نتخيل أن يتحول الفرح إلى جنازة وأن ترتدي الكفن بدلا من فستان الزفاف". (العربية)