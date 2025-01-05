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قتل جاره ضرباً حتى الموت.. اليكم السبب

Lebanon 24
05-01-2025 | 23:34
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تنظر محكمة جنايات الجيزة في مصر، اليوم، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بقتل أحد جيرانهم بمنطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه، "عزمي .ص"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وأعدوا العدة وعقدوا العزم على ضربه لخلاف استمر فيما بينهم، وما أن ظفروا به حتى كالوا له عدة ضربات باستخدام الأسلحة تالية الوصف.
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وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين انهالوا في الضرب على المجني عليه، حتى استقرت بعضها في رأسه فأسقطته أرضًا ولم يستكنوا، بل استتبعوا ذلك، بأن كالوا له عدة ضربات باستخدام الأسلحة في مختلف أنحاء جسده حتى فارق الحياة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بقتل شاب البدرشين، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف، مُستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، بقصد ترويع الضحية وتخويفه وفرض السطوة وتكدير الأمن والسكينة العامة، ما ألقى الرعب في نفسه وتعريض حياته وسلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية. (اليوم السابع)
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