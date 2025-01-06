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برجك اليوم

Lebanon 24
06-01-2025 | 23:11
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الحمل
انطلاقة قوية وحماسية بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملّكك لاقتحام مجال جديد تريد خوضه
الثور
قد تمر بأزمة مهنية صعبة بسبب سوء تصرفك مع الأمور وإهمالك المتواصل للحسابات، لكنك تخرج منها أقوى من السابق
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الجوزاء
لن تعيش تراجعاً معنوياً أو إحباطاً هذا اليوم ولن تتعرّض إحدى العلاقات الشخصية للامتحان أو التجربة، وتحسم أمرك إيجابا
السرطان
جاهد بقوة لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به وخصوصاً أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى
الأسد
إحذر النزاع مع احد المسؤولين في عملك أو إحدى السلطات القوية والفاعلة، لا تلعب بالنار وكُن متحفّظاً جدّاً
العذراء
تحصد جهودك المهنية الأموال والأرباح، وبانتظارك فرحة على هذا الصعيد
الميزان
الأضواء مسلّطة عليك، يجب أن تعمل جيّداً حتى لو اضطرت إلى العمل وقتاً إضافياً لتجنّب الإهمال
العقرب
تشعر بأن إيجابية الأجواء تحقق أرباحاً أو تتلقى مكافأة أو تقوم باستثمارات ناجحة أو تفاوض وتوقع عقوداً
القوس
تطوّرات كبيرة في العمل وإنجازات تسجّل في خانتك، على أن تتمكّن من استثمارها لاحقاً في مسيرتك
الجدي
لا تقم اليوم بأي مغامرات مادية، وكن حذراً من التقلبات في أسعار البورصة
الدلو
حافظ على خصوصية العمل وأسراره ولا تخبر بها أحداً لأن المغرضين كثر
الحوت
تبدو متوتراً فلديك الكثير من اللقاءات التي تتخذ خلالها قرارات حاسمة، وفي الجوّ جدل بسبب وجهة نظر جديدة تُطرح الآن
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