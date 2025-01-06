ارتكبت خطأ شائعا.. فيل يقتل سائحة في محمية بتايلاند

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أعلنت الشرطة التايلاندية الإثنين أن فيلا "مذعورا" قتل سائحة إسبانية أثناء وجودها بجانبه خلال استحمامه في مياه محمية في جنوب تايلانوقالت الشرطة إن المرأة البالغة 23 عاما أصيبت بخرطوم الحيوان المجهد في مركز رعاية الفيلة في كوه ياو في مقاطعة فانغ نغا.وقال قائد الشرطة المحلية جاران بانغبراسيرت لوكالة فرانس برس "قُتلت سائحة أثناء وجودها بجانب فيل أثناء استحمامه".وقتلت الأفيال البرية 227 شخصا، بينهم سياح، في السنوات الـ12 الماضية، وفقا لهيئة المتنزهات الوطنية والحياة البرية وحماية النباتات.وفيما تعد المواجهات بين القرويين والأفيال البرية شائعة في تايلاند، إلا أن الهجمات في المحميات تظل نادرة.ويُعدّ التقرب من الأفيال أثناء استحمامها نشاطا شائعا بين الزوار في تايلاند، حيث يُستخدم حوالي 2800 فيل لأغراض السياحة في كل أنحاء البلاد، وفق منظمة "وورلد أنيمال بروتيكشن".ومع ذلك، تقول جماعات مدافعة عن حقوق الحيوانات أن استحمام الأفيال يمكن أن يسبب لها انزعاجا، كما أن بعض المحميات في البلاد لا تسمح بذلك. (سكاي نيوز)