حادثة مأسوية.. انتحار حبيبين من الطابق الـ13

في حادث مأسوي شهدته مدينة مرسين التركية، أقدم عشيقان على الانتحار بالقفز من شقتهما في الطابق الـ13 يوم الثلاثاء الماضي، في واقعة لا يزال سببها غير معروف.



وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية "إن الضحيتين تربطهما علاقة غرامية، ويُعتقد أن سقوطهما من شرفة المبنى هو عملية انتحار".

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ووقع الحادث المروع في مجمع عطلات مكون من 15 طابقاً في منطقة إردملي في مرسين.



وبحسب التفاصيل، تفاجئ سكان المبنى بالشاب وصديقته، بلا حراك في حديقة المبنى، وأبلغوا الطوارئ على الفور، ليتبين وفاتهما.

وفيما توصلت الطواقم الطبية إلى وفاة الشابين، قامت عناصر الدرك والنيابة العامة بالتحقيق في مكان الحادث، وبعد المعاينة، تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى الحكومي بالمنطقة لتشريحها والوقوف على أسبابها.

وسرعان ما انتهت عملية التفتيش بالعثور على كلب في الشقة، ليتم تسليمه إلى أقارب الشاب الضحية، ولم تتضح بعد تفاصيل عن حياة العشيقين، والسبب الذي دفعهما لتلك النهاية الغامضة. (امارات 24)