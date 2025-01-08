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منوعات
حب عبر القارات.. أميركية تترك حياتها لتعيش مع بدوي في كهوف الأردن
Lebanon 24
08-01-2025
|
06:40
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أثبتت ناتالي سنيدر، امرأة أميركية تبلغ من العمر 42 عامًا، أن الحب قد يعبر كل الحدود والمسافات. فبعد أن وقعت في حب فراس بودين، رجل بدوي يعيش في الأردن، قطعت مسافة 11 ألف كيلومتر لتبدأ حياة جديدة معه في الكهوف الأردنية.
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بدأت القصة عندما زارت ناتالي البتراء، إحدى عجائب الدنيا، في آذار 2020. هناك لفت فراس، وهو يجثم على حصان، انتباهها. التقطت له صورة ونشرتها على إنستغرام، ليعلق فراس على المنشور معرّفًا نفسه. تطورت العلاقة عبر الإنترنت، وبعد 18 شهرًا من المحادثات، سافرت ناتالي إلى الأردن لتلتقي به.
تخلت ناتالي عن حياتها في أميركا وانضمت إلى فراس في كهوف البدو، حيث يعيش الثنائي حياة بسيطة تعتمد على الطبيعة. منزلهم، الذي يتكون من غرفتين، يعكس أسلوب الحياة التقليدي للبدو، مع موارد تعتمد على مياه الأمطار والحيوانات المحلية.
ورغم الفارق الثقافي الكبير، أسست ناتالي شركة سياحية في الأردن تقدم للزوار تجربة اكتشاف الحياة البدوية. وأشارت إلى أن هذه الحياة تتميز بالبساطة والتواصل الأصيل، بعيدًا عن المظاهر التي تحكم الحياة الحضرية. (news18)
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