جريمة مروعة.. قتل زوجته أمام أنظار أولاده

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أحالت محكمة جنايات طنطا في مصر، أوراق المتهم بقتل زوجته أمام حماته وأطفالهما بقرية، لرفضها العودة معه لمنزل الزوجية، لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه شنقاً.وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم، بعد أن قام بقتل زوجته بعد طعنات بمنزل والدة زوجته، بعد أن ذهب إليها في محاولة لاقناعها للعودة معه لمنزل الزوجية.وتم إحالته للمحاكمة الجنائية التى تداولت القضية وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم. (اليوم السابع)